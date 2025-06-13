وفاة مساعد مدير أمن البحر الأحمر بسكتة قلبية مفاجئة بمدينة القصير

شهدت مدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، وفاة اللواء جمال الخولي، مساعد مدير أمن البحر الأحمر لفرقة الجنوب، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة قبيل صلاة الجمعة.

وأكدت مصادر أمنية أن الجهات المختصة تُجري حاليًا الإجراءات الرسمية اللازمة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن واستكمال الترتيبات القانونية المرتبطة بالوفاة.

وخيمت حالة من الحزن على مدينة القصير بين القيادات الأمنية وأهالي المدينة، حيث كان الفقيد يتمتع بسمعة طيبة، ويُعرف بحُسن الخلق والتفاني في أداء واجبه خلال فترة خدمته.

ومن المقرر أن يتم نقل جثمان اللواء جمال الخولي عقب الانتهاء من الإجراءات إلى مسقط رأسه، استعدادًا لتشييع الجنازة ودفنه.

