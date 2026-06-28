برلماني: التيسيرات الحكومية لرواد الأعمال تعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر جذبًا ودعمًا

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ، أن توفير إجراءات ميسرة لتأسيس الشركات ودعم رواد الأعمال ، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، و تقديم الحوافز الضريبية والفنية، من شأنه تشجيع الشباب على دخول سوق العمل من خلال ريادة الأعمال، والحد من الاقتصاد غير الرسمي.



و أشار " سمير" خلال تصريح لـ“ صدى البلد” إلى أن التيسيرات والمنح المقدمة من الحكومة لرواد الأعمال تعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر جذبًا ودعمًا.

الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار

و لفت عضو الشيوخ إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار تطوير التشريعات وتذليل العقبات الإدارية، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن بناء شركات ناشئة ضخمة تصل تقييماتها إلى مليارات الدولارات لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على سوق محلية واحدة، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وربط رواد الأعمال بالأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتيح للشركات فرصًا أكبر للنمو والتوسع.



جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإعلان الرسمي عن استضافة مصر النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء والمسئولين والمبتكرين ورواد الأعمال ومجتمع الأعمال.