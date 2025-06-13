سعر الخضروات والفاكهة مساء اليوم الجمعة 13-6-2025

تبذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 13-6-2025.

سعر الطماطم والبصل

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 7.5 جنيه والبطاطس 8 جنيهات والبصل الأبيض 10 جنيهات والبصل الأحمر 9 جنيهات والكوسة نحو 15 جنيها والجزر بدون عروش 7 جنيهات والفاصوليا 16 جنيها والباذنجان البلدي 5 جنيهات و الباذنجان الرومي 5 جنيهات والباذنجان الأبيض 7 جنيهات.

سعر الفلفل

وصل سعر كيلو الفلفل الرومي 14 جنيها والفلفل الحامي 15 جنيها والفلفل الألوان 24 جنيها والملوخية نحو 6 جنيهات.



سعر الخيار و البامية

بلغ سعر كيلو الخيار نحو 8 جنيهات والبامية نحو 35 جنيها والقلقاس نحو 15 جنيها والثوم 60 جنيها واللفت 5 جنيهات والبنجر 5 جنيهات وورق العنب نحو 40 جنيها والكرنب نحو 5 جنيهات للواحدة والقرنبيط نحو 5.5 جنيه و البروكلي 30 جنيها للواحدة.



سعر الفاكهة

بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي نحو 30 جنيها والجريب فروت نحو 25 جنيها والليمون البلدي نحو 50 جنيها والليمون الأضاليا نحو 25 جنيها.



سعر العنب والتفاح

وصل سعر العنب البناتي الأصفر نحو 30 جنيها والأحمر نحو 35 جنيها والعنب الكرمسن نحو 55 جنيها والعنب الأسود نحو 40 جنيها والتفاح المصري نحو 26 جنيها والتفاح الأمريكي الإيطالي نحو 100 جنيه والبلح الرملي 20 جنيها والبلح السيوي 70 جنيها والبلح الثلاجة نحو 20 جنيها.



سعر المانجو

وصل سعر الكانتلوب نحو 16 جنيها والشمام 16 جنيها والمانجو العويس 55 جنيها والمانجو الهندي 35 جنيها والمانجو التيمور 35 جنيها و المانجو البلدي 25 جنيها والمانجو الفونس 40 حنيها والمانجو الفص 100 جنيه والمانجو الصديقة 50 جنيها والمانجو الجولك 40 جنيها والمانجو السكري نحو 50 جنيها والمانجو التومي نحو 35 جنيها والمانجو فجر كلان 35 جنيها.



سعر البطيخ و الكثمري

بلغ سعر البطيخ نمرة 1 نحو 100 جنيه والبطيخ نمرة 2 نحو 64 جنيها والبرقوق السكري نحو 30 جنيها والخوخ البلدي 33 جنيها والمشمش الصحرواوي 70 جنيها والكمثري نحو 135 جنيها والأناناس نحو 75 جنيها.