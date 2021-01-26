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فن

بعد استخفافها بعالم الجن.. نور اللبنانية تلجأ لصديقتها لعلاجها من السحر الأسود

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:22 م
صدى البلد
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محمد نحلة
بتطور الأحداث المثيرة للرعب، تجد المذيعة نور التي تؤديها النجمة نور اللبنانية، نفسها هي الأخرى فريسة لأعمال السحر الأسود، لتمر بنفس تجربة صديقتها والتي استقبلتها نور في البداية باستخفاف واستنكار، لينتهي بها الحال بطلب المساعدة منها، وذلك ضمن أحداث مسلسل الإثارة والرعب جمال الحريم الذي يعرض حاليًا على قناة DMC الساعة 8 مساءً، بالإضافة إلى منصة Watch It. 

لم تتعدى تجربة نور مع العالم السفلي في البداية كونهم مجرد أشباح تراها فيما يشبه الكوابيس التي تفيق منها وتستنكرها على الفور لكونها لا تؤمن بمثل هذه الأشياء، حيث كانت تُرجع السبب في ظهورها إلى كونها أوهام، حتى أنها لم تصدق كلام صديقتها حنان، التي تؤديها دينا فؤاد، عندما أفشت لها بسر العالم السفلي الذي تمكن منها هي الأخرى.

ولكن بعد أن تطورت ممارسات الجن المرعبة وما تسببه من أذى نفسي وجسماني لها، لم تجد نور مفرًا من الإقرار بكون الأشباح التي تراها ما هي إلا أعمال سحر أسود، لذا يقودها خوفها إلى اللجوء لصديقتها لتطلب منها المساعدة في التخلص من هذه الأعمال بأية وسيلة. 

وبالفعل تبدأ حنان في إسداء النصح لنور ومطالبتها بالقيام ببعض الممارسات لكف الأذى عنها، مؤكدة لها أن هذه النصائح تأتيها بوحي من الجن التي أصبحت على تواصل روحاني معه، حتى أنه منحها بعض القوى الخارقة. من بين هذه الممارسات أن تتناول نور 8 أكواب من الماء على مدار 8 أيام، يحتوي كل منها على ورقة تحمل اسم جان من الثمناية الذين يتملكون منها، ثم أعطتها حنان مادة تدهنها على جسدها قبل النوم لتطرد الأرواح الشريرة، وأخيرا حثتها على أن تتحلى بالقوة والشجاعة لمواجهة الجن والتحدث إليهم. 
فهل ستتمكن نور من التغلب على مثل هذه الممارسات من عالم الجن؟ وهل ستنجح صديقتها في مساعدتها على تخطي هذه المحنة؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

جمال الحريم من إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وبطولة نور اللبانية، دينا فؤاد، خالد سليم، حازم سمير، صلاح عبد الله، وأشرف مصيلحي، ومن إنتاج شركة سينرجي.
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