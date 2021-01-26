تعرف على موعد إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الزقازيق

ترأس الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم إجتماع مجلس الجامعة الدوري رقم 536 بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد المنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب، والدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون الوقاية ومكافحة العدوي.

في بداية الاجتماع وجه " شعلان" التحية والشكر الي وزير القوي العاملة على حضوره مجلس الجامعة اليوم ، كما قدم رئيس الجامعة التهنئة الي المستشار الدكتور حنفي جبالي لإنتخابه رئيسا لمجلس النواب ، كما انه في ضوء تقدير واعتزاز جامعة الزقازيق برجال الشرطة المصرية وما تقوم به من دورا كبيرا هنأ رئيس الجامعة ووزير القوي العاملة وعمداء ووكلاء الكليات والحضور بذكري عيد الشرطه ال 69 ، ووجه التحية لأرواح الشهداء، مؤكدا أن الجميع لاينسى دور الشرطة المصرية في الدفاع عن مصرنا الغالية ، وتضحيات رجالها وشهدائها الشرفاء الذين ضحوا من أجل مستقبل أفضل لمصر.

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كما ووجه رئيس الجامعة العمداء بضرورة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشره .

وخلال الاجتماع اقترح وزير القوي العاملة دراسه مقرر القضايا المجتمعية والتي تستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية- حقوق الإنسان - الشفافية ومكافحة الفساد) على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة .

وأشار "شعلان" إلى أن الدولة تولي اهتمام بالغ في متابعه مشروع إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة لكي تسهم في العملية التعليميه مستعرضا الخطوات التي تمت بخصوص الجامعة الأهليه بمدينه العاشر من رمضان مؤكدا أن المشروعات التي تحققت بالجامعة في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في القطاع الطبي حيث قاربنا علي الإنتهاء من تشطيبات مبني مستشفي الطواري المقام على مساحة 12 ألف متر وسيتم زيادة الأدوار به وجار سرعة تجهيز مستشفي العاشر من رمضان لتجهيزها للافتتاح بعد شهرين .

وناقش المجلس ، آليات الإهتمام بالقطاع الصحي وتجهيزات المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل الصحي لمواجهة فيروس كورونا، ووجه رئيس الجامعة بضرورة توافر الأدوية بمختلف أنواعها، وخاصة أدوية بروتوكول فيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي حرص الجامعة علي تزويد مستشفيات جامعه الزقازيق بالاجهزه المتطورة كاجهزه الأشعة المقطعية .

كما استعرض المجلس التقرير الذي قدمه الدكتور وليد زيدان عميد كليه طب جراحه الفم والأسنان حول تجهيز مركز طب الأسنان بأحدث أجهزه الاشعه (جهاز الاشعه ثلاثيه الابعاد ) لتعد أول مستشفي حكومي للتحسين من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمقارنة بالأساليب التقليدية في العلاج وأحدث وسائل التصوير الرقمي داخل الفم وخارجه، كما تم تزويد المركز بأجهزة حاسوب تتضمن أحدث البرمجيات في مجالات طب الأسنان الرقمي كبرامج الاستعراضات السنية وزراعة الأسنان وتقويم الأسنان والأشعة المخروطية للفم والوجه ،إلي جانب أنه سيتم تزويد المركز بعدد 200 كرسي في المرحلة القادمة والتي من المقرر أفتتاحه 15 مارس .

كما استعرض المجلس الخطوات التي تمت بخصوص فتح منفذ بيع وعرض منتجات الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني لبيع اللحوم المدعمة في الدور الأرضي بكلية الآداب ، وذلك استعدادًا لإستقبال شهر رمضان المبارك .