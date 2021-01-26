أحمد موسى يعرض أضخم مجمع لإنتاج السكر ومزرعة طماطم فى المنيا

عرض الإعلامي احمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا لأضخم مجمع متكامل لإنتاج السكر ومزرعة للطماطم بمحافظة المنيا في صعيد مصر.





و قال السيد القصير وزير الزراعة، إن هذا المشروع تم مع احد المستثمرين لصناعة السكر من البنجر بطاقة كبيرة، مضيفا أن عملية استصلاح الأرض تاخد وقت.

وتابع الوزير، أنه تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري، ونسبة السكر في الإنتاج عالية، وهذه دعوة لكل المستثمرين لان الاستثمار الزراعي أمن.





واكد محمد عبد المعاطي وزير الموارد المائية، إن هذا المشروع مهم جدا ويؤكد ان التكنولوجيا الحديثة تساهم في إنتاج افضل، مضيفا أن الاستثمار في مجال الزراعي في غاية الأهمية.