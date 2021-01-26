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توك شو

أحمد صلاح حسني عن مسلسل الدايرة: قعدت مع دكاترة نفسيين لتقمص الدور

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:37 م
احمد صلاح حسني
احمد صلاح حسني
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هاني حسين
كشف الفنان أحمد صلاح حسني، تفاصيل و كواليس مسلسله الجديد الدايرة، قائلا:"  انا سعيد وفخور بمسلسل الدائرة لأن طريقة السرد في المسلسل مختلفة، وتركيبة المسلسل مختلفة بشكل كبير، والشباب دلوقتي بيحب الافكار الجديدة ".

وأضاف أحمد صلاح حسني في حواره  مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة  "المذاع على قناة " أون"، أن  الأجواء في التصوير كانت ممتازة وكل ممثل في المسلسل كان  يشعر بأنه بطل وكل ممثل له دور وشخصية مختلفة عن الأخرين".

وتابع أحمد صلاح حسني:"  قعدت مع أطباء نفسيين للتعرف على تفاصيل المهنة الطبيب النفسي كي اتمكن من تقمص دور الدكتور النفسي في المسلسل  والطبيب النفسي يكون حيادي ويجب ان يمنح المريض الثقة كي يتحدث معه بشكل موثوق فيه ".

وأكمل احمد صلاح حسني:"  مسلسل الدايرة 45 حلقة واحب كل الأعمال الفنية التي شاركت فيها، ومفيش دور أعمله إلا لما بحبه واعشقة كي اتمكن من تقمص الشخصية بشكل كبير".

ولفت أحمد صلاح حسني:"  أركز على أن يصل الدور الذي أقدمه للجمهور والناس تتذكره  وانا فخور باتخاذ قرار تأدية دوري في مسلسل الفتوة  مع الفنان الكبير ياسر جلال".

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