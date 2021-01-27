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محمود السعدي: شبكة أطوال الترع بمصر تبلغ 33 ألف كيلو.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:53 ص
الترع
الترع
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البهي عمرو
قال المهندس محمود السعدي، المشرف على المشروع القومى لـ تبطين الترع، إن المشروع القومى لـ تبطين الترع يحظى باهتمام كبير من الدولة، موضحًا أن شبكة أطوال الترع بمصر تبلغ 33 ألف كيلو متر، ومنذ إنشائها من 200 سنة، تتم عملية صيانة فقط لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن الحشائش الموجودة فى الترع تتسبب فى مشكلات كثيرة منها عدم توصيل المياه لـ القري.

ولفت إلى أن العمل جار في المرحلة الأولى من مشروع التبطين بمسافة تبلغ 7 آلاف كيلو، وسيتم الانتهاء منه فى يونيو 2022، وأن منذ بداية المشروع حتى الوقت الحالى تم الانتهاء من تبطين 820 كيلو متراً، لافتا إلى أن مشروع تبطين الترع حوالى من 5% لـ 10%  من حصة مصر فى المياه.

كما أوضح السعدي أنه يتم العمل حاليا في 20 محافظة في وقت واحد من أسوان إلى الإسكندرية، مبينا أن عدد العمليات التي تتم 392 عملية لتأهيل أطوال من الترع تبلغ 3800 كيلو متر.

يشار إلى أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يأتي ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

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