قياسات بدنية لمنتخب التايكوندو استعدادًا لمعسكر تدريبي بالغردقة

أجري لاعبو المنتخب المصري للتايكوندو القياسات البدنية والمسحات الخاصة بفيروس كورونا، من أجل الاستعداد لخوض المعسكر التدريبي بالغردقة، بناء علي توصيات الكابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو واللجنة الفنية برئاسة الكابتن إيهاب جابر عضو مجلس الإدارة، لضرورة إجراء بعض القياسات البدنية، والمسحات الخاصة بفيروس كورونا للإطمئنان علي لاعبي المنتخب الوطني.





أجريت القياسات البدنية بقيادة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية وفي المركز القومي للبحوث والمركز الأوليمبي بالمعادي.





وبعد ذلك إجريت المسحات الخاصة بفيروس كورونا من أجل الدخول في كبسولة مُحكمة في معسكر تدريبي مغلق لمدة 20 يوم بالغردقة في حضور مدربي منتخب مصر الكابتن أسامة السيد والكابتن محمد مجدي وبقيادة المدير الفني المكسيكي أوسكار سلازار، وذلك حسب توجيهات وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية بالإلتزام بالضوابط الإحترازية والإجراءات الطبية المُتبعة.





ويأتي ذلك المعسكر ضمن برنامج إعداد المنتخب المصري لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها الصيف المقبل بطوكيو.





الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للتايكوندو تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ب 4 لاعبين وهم: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.