خبير مروري يتهكم على شروط رخصة مزاولة مهنة السايس.. لهذا السبب

كشف اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، عن شروط نشاط "السايس" واستخراج الرخصة الخاصة به، لافتا إلي أن القانون الجديد هو عبارة عن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ونص على أنه لا يجوز ممارسة السايس هذا النشاط إلا باستخراج رخصة، وتمنح من قبل لجان مخصصة في كل محافظة أو جهاز، ومن مهامها إصدار التراخيص لهؤلاء الأفراد أو الشركات لأنه مسموح لكل منهم مزاولة مهنة "السايس".





وتابع اللواء مجدي الشاهد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون وضع شروطا محددة للحصول على الرخصة، وهي أن يجيد القراءة والكتابة، وأنه لا بد من الحصول على مؤهل دراسي، وأن يكون هناك شهادة تفيد عدم تعاطي المخدرات من معامل وزارة الصحة، إلى جانب أن يكون حاصلا على رخصة قيادة خاصة، وألا يكون عمره أقل من 21 سنة.





وعقب على الشرط الخاص بأن السايس يكون حاصلا على مؤهل دراسي قائلا: "كان كفاية يكتفي بشهادة محو الأمية"، وهذا لإدماج الشريحة الموجودة حاليا منهم، لأن أغلبهم غير حاصلين على مؤهلات دراسية، منوها: "مش معقول إنه يتطلب القانون نص زي ده"، لأن بهذه الطريقة لم نحقق الإدماج وتقليل معدلات البطولة.





وأشار إلى أن الشروط الموضوعة بها بعض التعقيدات والتعسر، وهذا لأنه يحتاج إلى ما يقرب من 10 آلاف جنيه للتقدم على الحصول على رخصة مزاولة المهنة مما يسبب عبئا كبيرا عليهم.