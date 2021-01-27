سولاف درويش:إسقاط الديون عن 307 آلاف عميل من صغار الفلاحين المتعثرين





أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالمبادرة التى أعلن عنها البنك الزراعي المصري، لتسوية ديون الفلاحين المتعثرين بالبنك، والتى تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة.





وأضافت "درويش" فى -بيان لها- أنه فى تلك الظروف التى يمر بها العالم أجمع فى ظل جائحة كورونا، تراء له دراسة الديون المتعثرة على الفلاحين، والتى تبلغ نحو 6,3 مليار جنيه، تتضمن إجمالي أصل مديونيات يبلغ نحو 3,9 مليار جنيه، وإجمالي عوائد متراكمة يبلغ نحو 2,4 مليار جنيه، مستحقة على نحو 328 ألف عميل.





وأوضحت عضو مجلس النواب، إنه بموجب هذه المبادرة يتم الإعدام النهائي لكامل للمديونية بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر، بالإضافة إلى الحذف من القوائم السلبية للبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة بين البنك والعميل أو الأحكام (إن وجدت).





وأكدت "درويش"، أن إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 307 ألف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين، مشيرة إلى أن إجمالي أصل المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء تبلغ نحو 415 مليون جنيه. وتابعت انه بموجب هذه المبادرة سيتم إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 مليون جنيه سواء للأفراد والشركات، شريطة أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، مع إسقاط كافة العوائد، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وإتاحة إعادة التعامل من جانب البنك مع العميل.