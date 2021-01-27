قبل إعلان الجداول.. طلاب الجامعات: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية ونتغلب على تخوفاتنا من كورونا

تستعد الجامعات المصرية لإعلان جداول الأمتحانات الأسبوع المقبل حيث تجرى الأمتحانات وسط إجراءات إحترازية مشددة، بينما تبدأ المدن الجامعية في أستقبال الطلاب بعد انتهاء اجازة منصف العام الدراسي.

ومن جانبه أكد الطلاب التزامهم بالاجراءات الاحترازية، حيث قال محمد علي، إنه لا يخشى كورونا ولكن التوتر يزداد مع زيادة اعداد المصابين بالأضافة إلى القلق من الأمتحانات، الامر الذي يدفع الطلاب إلى الإلتزام بالإجراءت بشكل دائم.





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وأضاف مجدي عبد الله، طالب بكلية العلوم ، أن الأمتحانات ستجرى وسط إجراءات مشددة ، الأمر الذي يطمئن الطلاب خلال فترة الأمتحانات من انتشار الفيروس، مؤيدا وجود عقوبات صارمة لغير الملتزمين.

وأكدت سلوى عبد السلام ، أنها مع إجراء الأمتحانات في موعدها، لذا فلن تؤثر كورونا على الطلاب مادام الجديع ملتزم بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

كما أشار مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هناك إجراءات احترازية مشددة سيتم اتباعها خلال فترة الامتحانات، ومن لم يلتزم بهذه الإجراءات سيتم معاقبته وقد تصل العقوبة للفصل، من بينها منع دخول الطلاب بدون كمامات، وإجراء عمليات تعقيم بشكل دوري بعد إخلاء القاعات.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن الامتحانات ستجرى على فترات حتى لا يكون هناك تزاحم بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات، وذلك حرصا على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات، مشيرا إلى أنه خلال وضع الجداول سيتم مراعاة تقليل إعداد الطلاب كما أن الأمن بالجامعات والعاملين سيشرفون بانفسهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

بينما وجه وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.