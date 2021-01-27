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حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية يديرون بؤرة لتجارة مخدر الايس بسوهاج

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:59 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن سوهاج تشكيلًا عصابيًا ضم (ثلاثة أشخاص – لهم معلومات جنائية) قاموا بإدارة بؤرة إجرامية لعلانية الإتجار بمخدر الآيس بإحدى قرى مركز شرطة سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى تم إستهداف البؤرة الإجرامية وأمكن ضبط إثنين منهم وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس " الشابو " مجهزة ومعدة للترويج ، عدد 2 سيارة إحداهما بدون لوحات ، مبلغ مالى ، عدد 3 هواتف محمولة ).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بمشاركة المتهم الهارب.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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