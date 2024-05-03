أحمد الكأس : سعيد بالتتويج ببطولة شمال إفريقيا.. وأتمنى احتراف لاعبي منتخب 2008

أعرب أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب الشباب 2008، عن سعادته بتتويج الفراعنة ببطولة شمال إفريقيا الودية مواليد 2007-2008 التي أقيمت في الجزائر.

وقال أحمد الكأس خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي حتحوت على قناة «صدى البلد »، :" سعيد جدا بما قدمناه خلال البطولة، كنت على ثقة في قدرات اللاعبين رغم صغر سنهم".

وتابع :" نشكر اتحاد الكرة على الدعم الذي تلقاه منتخب 2008 خلال الفترة الماضية، والجهاز الفني كان على قلب رجل واحد وكان لدي ثقة كبيرة في اللاعبين".

وأكمل :" اللاعبون كانوا يرغبون في حصد اللقب، وكان لديهم إصرار عجيب، وأتمنى الأفضل للاعبين، خلال الفترة المقبلة، ومنظومة العمل أي التي تساعد على انجاح أي منتخب وليس الأشخاص".

وشدد أحمد الكاس : "أتمنى خروج لاعبي منتخب 2008 للاحتراف الخارجي من أجل كسب الخبرات الفنية اللازمة".