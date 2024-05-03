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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الكأس : سعيد بالتتويج ببطولة شمال إفريقيا.. وأتمنى احتراف لاعبي منتخب 2008

احمد الكاس
احمد الكاس

أعرب أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب الشباب 2008، عن سعادته بتتويج الفراعنة ببطولة شمال إفريقيا الودية مواليد 2007-2008 التي أقيمت في الجزائر.

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وقال أحمد الكأس خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي حتحوت على قناة «صدى البلد  »، :" سعيد جدا بما قدمناه خلال البطولة، كنت على ثقة في قدرات اللاعبين رغم صغر سنهم".

وتابع :" نشكر اتحاد الكرة على الدعم الذي تلقاه منتخب 2008 خلال الفترة الماضية، والجهاز الفني كان على قلب رجل واحد وكان لدي ثقة كبيرة في اللاعبين".

وأكمل :" اللاعبون كانوا يرغبون في حصد اللقب، وكان لديهم إصرار عجيب، وأتمنى الأفضل للاعبين، خلال الفترة المقبلة، ومنظومة العمل أي التي تساعد على انجاح أي منتخب وليس الأشخاص".

وشدد أحمد الكاس : "أتمنى خروج لاعبي منتخب 2008 للاحتراف الخارجي من أجل كسب الخبرات الفنية اللازمة".

الجزائر

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