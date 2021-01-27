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برلمان

نائب يهاجم وزيرة الثقافة: قصر ثقافة فرشوط «أوضتين وحمام» ومفيش موظف

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:32 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال النائب خالد أبو نحول: "وأنا بسمع وزيرة الثقافة حسيت إنى في دولة غير مصر، فالوزيرة تحدثت عن فاعليات وأنشطة أشعرتنى أننا في الصعيد في عالم تانى".


وأضاف خالد أبو نحول، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، المخصصة لبيان وزيرة الثقافة: "لدينا قصر ثقافة فرشوط عبارة عن أوضتين وحمام ولا يوجد به موظف".


وتابع: "النواب أصبح لديهم وعى في هذه الجلسة أن وزارة الثقافة ليس لها دور في مصر، والمفروض أن يكون لها دور في بناء وعى المواطن، خاصة في الصعيد، فهناك مشكلات كبيرة وثأر وإرهاب، الصعيد يحتاج لنظرة".
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