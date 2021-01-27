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رياضة

موسيماني يجتمع مع بيكهام في مران الأهلي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:22 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق من أجل الحديث معه عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعب وتحفيزه للمرحلة المقبلة.

وشارك أحمد رمضان بيكهام أمس بديلا أمام بيراميدز في الشوط الأول بعد تعرض محمد هاني الظهير الأيمن للفريق للإصابة بشد في العضلة الخلفية بعد دقائق من انطلاق المباراة. 

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم  الأربعاء استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية.

وتطير بعثة الأهلي إلى قطر بعد غدٍ الجمعة استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية المقرر له خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل
وَيستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.
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