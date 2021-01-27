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رياضة

حازم إمام يعلق على أداء شريف إكرامي فى مباراة الأهلي وبيراميدز

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:17 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أشاد الإعلامي حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق بـ شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز خلال مباراة الفريق امس أمام الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وأكد حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر أثير " اون تايم سبورت اف ام " أن إكرامي قدم أداء رائعا امس امام الاهلي وتعد " مباراة عمره " مشددا ان اداءه كان لافتا للنظر كما انه استحق ان تنتهي المباراة بشباك نظيفه له.

وأضاف حازم امام أن بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي تأخر كثيرا في اجراء التغييرات مما تسبب في خروج المباراة بالتعادل السلبي مشددا أن كلا المدربين كانا خائفين من بعضهما. 

وتابع أن الغاء هدف والتر بواليا في مرمى بيراميدز كان قرارا صحيحا 100% خاصة ان بواليا اصطدم بـ اكرامي قبل إحراز الهدف.
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حازم إمام يعلق على أداء شريف إكرامي فى مباراة الأهلي وبيراميدز

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