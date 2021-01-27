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رياضة

ميدو يعلن صفقات الزمالك الجديدة لـ تدعيم الفريق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:28 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق عن قائمة طلبات باتشيكو المدير الفني للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم الفريق في ظلخوض الفريق لبطولة الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا. 

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" الزمالك في طريقه إلى ضم حسام حسن وباسم  مرسي ورزق مدافع الاتحاد..هذه هي طلبات باتشيكو "

وكان مسئولو إدارة نادي الزمالك وافقوا علي انضمام ايمن حفني لصفوف النادي لمده ٦ أشهر.

وانفرد صدي البلد بكافة تفاصيل اعلان انضمام اللاعب والتي تنص علي انضمامه لصفوف الفريق لمده ٦ أشهر

والتكفل بعلاج ابنته لحين يتم تماثل شفائها.
 
وصل  أيمن حفني لاعب فريق الزمالك السابق  إلى مقر النادي من  أجل الاجتماع بمسؤولي النادي لمناقشة رغبته في العودة للنادي وختام مشواره مع القلعة البيضاء .

واستقبل عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي اللاعب فور وصوله لمقر النادي للاطمئنان  عليه.
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