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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم "الثلاثاء"، إن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي شن موجة من الهجمات على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام أن طيران الاحتلال شن غارات على بلدة بليدا وبلدة مارون الراس وأطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن العديد من "الأهداف الجوية المشبوهة"، التي يعتقد أنها طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات أطلقها حزب الله، دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان مما أدى إلى اطلاق العديد من صفارات الإنذار في الجليل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ان إحدى الطائرات بدون طيار أسقطتها الدفاعات الجوية، وأصابت طائرة أخرى منطقة بالقرب من يفتاح، مما تسبب في نشوب حريق، وتسبب البعض الآخر في أضرار طفيفة في مواقع غير محددة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدة بليدا وبلدة مارون الراس بلدة ⁧عيتا الشعب جنوب لبنان حزب الله

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