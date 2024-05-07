رغم الخسارة في "كتالونيا".. ميار شريف: جاهزة للبطولة الإيطالية المفتوحة للأساتذة

أعربت ميار شريف، بطلة التنس المصرية والمصنفة رقم 80 عالميا، عن حزنها لخسارتها نهائي بطولة كتالونيا الإسبانية المفتوحة، ذات 125 نقطة، أول أمس الأحد، بمنافسات الفردي ونهائي ذات البطولة بمنافسات زوجي السيدات يوم السبت الماضي.

وكتبت اللاعبة المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم /الثلاثاء/، "ليست النتيجة التي أردتها، لكنني سعيدة لأنني تمكنت من الدخول في إيقاع المباريات خلال الأسبوعين الماضيين لكي أكون جاهزة للبطولة الإيطالية المفتوحة للأساتذة، ذات 1000 نقطة".

واختتمت ميار قائلة: "بطولة كتالونيا المفتوحة كانت رائعة… شكرًا لكم جميعًا على دعمكم".

وتواجه ميار شريف غدًا /الأربعاء/ نظيرتها الكرواتية بيترا مارتيش، المصنفة رقم 81 عالميا، بالدور الأول "128" بالبطولة الإيطالية المفتوحة للأساتذة، ذات 1000 نقطة.

وتقام البطولة بالعاصمة الإيطالية "روما" خلال الفترة من 6 وحتى 19 من شهر مايو الجاري.