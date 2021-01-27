مستقبل صناعة البتروكيمايات في مصر.. تحديات وطموحات..ندوة بـ مهندسين الإسكندرية"

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة الاثنين المقبل ندوة بعنوان (مستقبل صناعة البتروكيماويات في مصر .. طموحات وتحديات)، ويتحدث فيها الدكتور عباس أنور عزت أستاذ ورئيس قسم هندسة البتروكيماويات بجامعة فاروس رئيس شركة البتروكيماويات المصرية (سابقًا)، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية.





وقال الدكتور حسن لطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالنقابة: "إن محاور الندوة ستتضمن إلقاء الضوء على أهمية صناعة البتروكيماويات التي تساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية، والتحديات التي تواجه مستقبل صناعة البتروكيماويات".





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وأضاف: "أن الندوة تناقش الطموحات التي يجرى العمل على تحقيقها وفق خطط استراتيجية تتضمن مشروعات بتروكيماوية جاري تنفيذها بالفعل أهمها مشروع إنتاج البولي بروبيلين، ومشروع إنتاج البولى بيوتادين المطاطي، ومشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، ومشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته".





وأوضح أن المشورعات تتضمن أيضًا مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين ومشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات المستمرة والمتواصلة لتطوير البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية.





وأشار إلى أن الندوة تتطرق إلى مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز ومشروع تمكين شباب البترول وتأهيلهم للقيادة وتحديث قطاع البترول ليتقدم بثقة نحو المستقبل، ومشروعات تطوير وتحديث قطاع البترول والتي بدأت منذ 2016 وفق استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية محددة مرتبطة بتوقيتات زمنية لإنجازها من أجل التطوير المستمر لقطاع البترول والغاز وتحقيق مستقبل افضل وأكثر ازدهارًا لهذا القطاع.