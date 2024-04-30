صديق الميزانية.. أرخص موبايل في السوق للفئة المتوسطة

يتميز هاتف Galaxy A23 من شركة سامسونج بأنه أحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة في السوق التي تلبي احتياجات المستخدم مع سعر مناسب، حيث يضم بطارية ضخمة ومعالج مميز وشاشة وكاميرا فائقة الدقة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A23

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2408 بيكسل، بالإضافة إلى حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة

ويقدم كاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.



ويحتوي على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، مع ألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A23

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A23 في السوق المصري بسعر يبدأ من 8 آلاف و 230 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.