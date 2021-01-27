الداخلية اليوم.. رجال الشرطة يواصلون الاحتفال بعيدهم الـ 69 مع المواطنين.. وحملات لضبط عصابات السرقة وتجار المخدرات

الشرطة تحتفل مع المواطنين بعيدها الـ69

ضبط 13492 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

ضبط عصابة اتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

سقوط "عصابة الموتوسيكلات" في سوهاج





واصلت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية احتفالاتها بعيد الشرطة الـ 69 ، واحتفل رجال الشرطة في مديريات الأمن، بعيد الشرطة مع المواطنين والنزول إليهم بالشوارع والميادين، وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

وأعرب المواطنون، بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية استكمال الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال استقبالهم بجميع الجهات الخدمية، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، وإيمانًا من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين.. لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة.





ومن ناحية أخرى، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (13492) شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13325) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (167) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (521) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (200) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1077) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.





كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بسوهاج تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام ( 3 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز – لهم معلومات جنائية ) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بسوهاج تم توجيه مأمورية لإستهداف المتهمين ، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آليه عيار ، عدد من الطلقات لذات العيار، فرد محلى الصنع، كمية من مخدر الهيروين ، كمية من مخدر الشابو ، كمية من مخدر الحشيش ، عدد 3 ميزان حساس، سلاح أبيض ، مبلغ مالى، عدد 3 هواتف محمولة، عدد 6 ساعات يد وكذا عدد 4 هواتف محموله متحصلات من المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم) .

بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .





وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي بسوهاج تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، قيام (3 أشخاص– مقيمين بدائرة المركز – لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، عن طريق المغافلة، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقـب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، فرد خرطوش محلى الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وأن الأسلحة المضبوطة بحوزتهم تستخدم في الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، كما اعترفوا بقيامهم بارتكاب (8 جرائم سرقات دراجات نارية) وبإرشادهم تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.