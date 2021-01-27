مصر تتعادل مع الدنمارك ويلجآن إلى رميات الجزاء

تعادل منتخب مصر لكرة اليد مع الدنمارك 35 / 35 فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات دور الثمانية ليلجأ الفريقان الى رميات الجزاء .

تقدم المنتخب الدنماركي على منتخب مصر "16-13 " في الشوط الأول من المباراة.





وتقدم المنتخب المصري على نظيره الدنمارك "23-22 " في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني.





وانتهت المباراة فى وقتها الاصلى بالتعادل الايجابى 28 / 28 ليلجأ الفريقان الى وقت اضافى.





انتهت أحداث الشوط الثالث من المباراة التي تجمع بين منتخب مصر والدنمارك "29-31، لصالح الدنمارك.





وانتهت المباراة بالتعادل فى الشوط الرابع ليلجأ المنتتخبان الى الوقت الاضافى مرة ثانية.