مصر تتعادل مع الدنمارك ويلجآن إلى رميات الجزاء

تعادل منتخب مصر لكرة اليد مع الدنمارك 35 / 35 فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات دور الثمانية ليلجأ الفريقان الى رميات الجزاء .
تقدم المنتخب الدنماركي على منتخب مصر "16-13 " في الشوط الأول
من المباراة.
وتقدم المنتخب المصري على نظيره الدنمارك "23-22 " في أول
15 دقيقة من الشوط الثاني.
وانتهت المباراة فى
وقتها الاصلى بالتعادل الايجابى 28 / 28 ليلجأ
الفريقان الى وقت اضافى.
انتهت أحداث الشوط الثالث
من المباراة التي تجمع بين منتخب مصر والدنمارك "29-31، لصالح الدنمارك.
وانتهت المباراة بالتعادل فى الشوط الرابع
ليلجأ المنتتخبان الى الوقت الاضافى مرة ثانية.