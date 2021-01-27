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رياضة

مصر تتعادل مع الدنمارك ويلجآن إلى رميات الجزاء

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:41 م
صدى البلد
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تعادل منتخب مصر لكرة اليد مع الدنمارك 35 / 35 فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات دور الثمانية ليلجأ الفريقان الى رميات الجزاء .

 

تقدم  المنتخب الدنماركي  على منتخب مصر "16-13 " في الشوط الأول من المباراة.


وتقدم  المنتخب المصري  على نظيره الدنمارك "23-22 " في أول 15 دقيقة من  الشوط الثاني.


وانتهت المباراة فى وقتها الاصلى بالتعادل الايجابى 28 / 28 ليلجأ  الفريقان الى وقت اضافى.


انتهت أحداث الشوط الثالث من المباراة التي تجمع بين منتخب مصر والدنمارك "29-31،  لصالح الدنمارك.


وانتهت المباراة بالتعادل فى الشوط الرابع ليلجأ المنتتخبان الى الوقت الاضافى مرة ثانية.

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