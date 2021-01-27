يستحق التكريم.. وزير الشباب يوجه رسالة هامة لمنتخب اليد

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، إن المنتخب يستحق كل التكريم على ما قدمه اليوم فى المباراة القوية، أمام الدنمارك. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن منتخب الدنمارك يمتلك أفضل حارسين فى العالم، و أفضل لاعبين فى العالم.

ولفت إلى أن المنتخب مستمر، سيلعب على المركز السابع و الثامن، وأن كرة اليد تعتبر هى اللعبة الثانية على مستوى العالم.





وأكد أن المنتخب المصري لـ كرة اليد قدم مباراة قوية أمام منتخب الدنمارك بطل العالم فى كرة اليد ، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم رسالة شكر، لـ المنتخب على ما تم اليوم فى المباراة، مؤكدًا ان رسالة الرئيس للمنتخب تعتبر الرسالة الثانية للمنتخب.





وأشار إلى أنه تلقى رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي بعد انتهاء مباراة مصر، وطلب توصيلها للمنتخب وهي " قدمتوا مباراة قوية و أداؤكم كان بطوليًا و مميزا".





ولفت إلى أن جميع المنتخبات المشاركة فى البطولة يشيدون بالتنظيم، وأداء المنتخب كان مميزا للغاية.





وأوضح أن المباراة فى غياب الجماهير تنقص 40% من قوتها، مؤكد " لو الجماهير كانت موجودة كانت ستعطى المنتخب قوة بنسبة 40 % عن الأداء الذى تم".





وأكد أن مصر مستكملة فى استضافتها للبطولات العالمية و الكبيرة وما تم أسعد الجميع.



