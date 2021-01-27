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«دموعك غالية يا درع».. أحمد موسى يوجه رسالة لمنتخب اليد بعد الخسارة من الدنمارك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:27 م
صدى البلد
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عادل نصار
قدم الاعلامي أحمد موسي، الشكر للاعبي منتخب مصر لكرة اليد بعد الأداء المشرف في بطولة كأس العالم لكرة اليد، وبعد الخروج من البطولة على يد لاعبي منتخب الدنمارك. 

وعلق موسى، على صورة لاعب منتخب مصر لكرة اليد، يحيى الدرع، قائلا :"دموعك غالية يا درع"، موجها حديثه للاعبي المنتخب، قائلا :"كنتم أبطالا وشكرا با رجالة مصر وقدمتوا مباراة كبيرة أمام بطل العالم". 

وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أشكر منتخبنا الوطني ولرجالة مصر، وشكرا على هذا الأداء وهذه الروح، ومصر من الثمانية الكبار على مستوى العالم. 

وأضاف مقدم برنامج على مسؤوليتي، شكرا لأولادنا احمد الأحمد نادرا ما يضيع ضربة جزاء، ومنتخب مصر كان ندا قويا في مباراة الدنمارك. 

وحقق منتخب مصر أداء قويا خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة على أرض مصر.
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