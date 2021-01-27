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إبراهيم عيسى: مصر تنتج 33 فيلما سينمائيا في العام مقابل 997 لـ نيجيريا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:35 م
الاعلامي إبراهيم
الاعلامي إبراهيم عيسى
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عادل نصار
عبر الاعلامي إبراهيم عيسى، عن استيائه من الحالة التي وصل لها الانتاج السينمائي في مصر بما تملكه من تاريخي فني، ذاكرا نسب بعض الدول المنتجة للأفلام سواء المتطورة والمتقدمة سينمائيا والمتدهورة ولم تكن مصر بينها، قائلا: "الانتاج السينمائي في الهند 1813 فيلما في السنة، ونيجيريا تنتج 997 فيلما في السنة، والأرجنتين 220 فيلما، وتركيا 148".

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن مصر تنتج 33 فيلما في السنة، مؤكدا أن نسبة الانتاج في مصر منحدرة ومرعبة في ضعفها خاصة وأن السينما المصرية واحدة من اقدم 4 سينمات في العالم مع الامريكية والبريطانية والهندية.

وتابع: "الانتاج السينمائي في مشهد عجيب ونحن بذلك لا نمتلك قوة ناعمة، ووسط هذه النسبة الضعيفة من الانتاج هناك قرصنة افلام"، حيث يوجد حوالى 20 محطة تسرق الافلام المصرية وتعرضها ليل نهار بدون مصنفات ولا حساب، مؤكدا أن الملكية الفكرية للأفلام المصرية تحت نعال هذه القنوات.
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