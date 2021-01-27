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أخبار العالم

كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما .. شاهد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:45 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا
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محمد بدران

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الايطالي بعيد ميلاده ابنته على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشرت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا مع ابنتهما، معلقًة "شكرا لانهائي على الكثير من الحب الذي تلقيته اليوم ودائما ... لأطيب تمنياتك واهتمامك والتفاصيل ورسائلك المحبة. أنا محظوظ جدا ✨ أريدك 💖❤️✨💓💘🌸💐 # عيد ميلاد سعيد".

غاب النجم البرتغالى رونالدو عن قائمة يوفنتوس للقاء سبال، بعد أن قرر المدير الفنى لليوفى أندريا بيرلو إراحة مهاجم الفريق، من أجل الاستعداد لمواجهة سامبدوريا في الدوري الإيطالي.

وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالى: 

حراسة المرمى: تشيزنى، بوفون، بنوليو

الدفاع: كيلينى، دى ليخت، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال، دى باردو، دراجوسين، فرابوتا ، أليكس ساندرو

الوسط: أرثر، رامسي، مكينى، كييزا، رابيو، بيرنارديسكى، فايولى، كولوسيفسكي

الهجوم: موراتا ودا جراكا

كما أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تعافي لاعبه الهولندي ماتياس دي ليخت، من الإصابة بفيروس كورونا. 

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا رسميا قال فيه إن نتيجة المسحة التي خضع لها دي ليخت جاءت سلبية، ليتعافى من فيروس كورونا، ويصبح جاهزًا لمواجهة بولونيا.

وأصبح دي ليخت ثاني المتعافين من فيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بعد زميله الكولومبي خوان كواردرادو.

وكان فريق يوفينتوس توج بلقب السوبر الايطالي بعد فوزه على نابولي بهدفين دون رد.

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