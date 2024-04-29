أسامة كمال: ما حققته الحكومة من جذب للاستثمارات خطوة بـ«مشوار الألف ميل»

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مصر تحتاج لحلول تكون أكثر ابتكارًا وبها الصناعة والزراعة جزء أساسي من التطوير والتنمية، مهيبا بالحكومة أن تعمل على هذا الملف مع ملف الصناعة.



وأضاف "كمال"، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، يجب أن نسعى لتعود عجلة الإنتاج للعمل بشكل جيد وبشكل وبوتيرة أسرع مما هي عليها، مؤكدًا أن الإنتاج هو أول خطوات التصدير وعلى الجميع أن يخلص النوايا سواء المسئولين في الحكومة والعاملين أو حتى المواطن المصري ونريد تحقيق المصلحة.

وتابع: الدولة المصرية ما زال أمامها الكثير من العمل، وما حققته الحكومة خلال الفترة الأخيرة من جذب استثمارات وخطوات أخرى؛ هو خطوة في مشوار الألف ميل.

وعن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في جلسة حوارية اليوم في المنتدى الاقتصادي، أكد أن مصر تستقبل “الضيوف” في وقت هناك دول كبرى تطلق النار على ما تسميهم "لاجئين|، ودول كبرى لا تستحق المعاهدات الدولية التي وقعت عليها وألزمت الجميع بها.

ونوه بأن هناك دولا كبرى في أوروبا ترحل اللاجئين وتصدر قوانينا؛ لإلغاء أي التزام تجاههم، موضحًا أن الدول تكون كبرى بقدرتها على الحفاظ على تعهداتها، وأيضًا بالقدرة على احتضان منطقتها، والدول تصبح كبرى أيضًا بالسلوك الإنساني.

وأضاف أن مصر منذ نشأة التاريخ وهي تحتضن الضيوف من كل مكان، وأصبحت المدن المصرية هي التي يدخلها ناس من كل بقاع الأرض وتدخل الضيوف في نسيج المجتمع.

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