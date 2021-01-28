منافس الأهلي.. نصر الدين النابي مديرا فنيا للمريخ السوداني





وذكر صحيفة "كفرووتر" السودانية، أن إدارة المريخ تعاقدت مع نصر الدين النابي أمس، الأربعاء، وسيصل المدير إلى الخرطوم السبت رفقة مساعده، لقيادة الفريق خلال الساعات الماضية.





يذكر أن نادي المريخ أعلن خلال الساعات الماضية، فشل التعاقد مع المدرب الصربي ميودراج بيسيتش، بسبب عدم الاتفاق على بنود التعاقد.









وتضم مجموعة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، كلا من الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا الكونغولي.

ومن المقرر أن يواجه المريخ السوداني نظيره الأهلي يوم 16 فبراير المقبل، في افتتاح مواجهاته في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أكد تقرير صحفي سوداني أن نادي المريخ تعاقد مع الجزائري نصر الدين النابي، لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للفرنسي ديديه جوميز.