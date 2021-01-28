جامعة قناة السويس تعلن جدول امتحانات نصف العام.. اعرف المواعيد

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس ، إنه بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، فى موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، اتخذت الجامعة استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتم إعلان الجداول، مشيرًا إلى أن العملية الامتحانية بجميع الكليات مسئولية إدارة الكلية ووفقا للإطار الزمنى المتفق علية بمجلس الجامعة كما تتولى إدارة الكليات تذليل كل العقبات أمام جميع الطلاب أثناء جميع الامتحانات.





وشدد رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المتبعه والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.





جاء ذلك أثناء رئاسته لمجلس جامعة القناة بحضور الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وهدي فرج، أمين عام الجامعة.





وأشار رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن امتحانات متطلبات الجامعة تبدأ من 20 إلى 23 فبراير كما تبدأ أيضا امتحانات التخلفات يوم 20 فبراير مع مراعاة عدم تداخل امتحانات التخلفات والمتطلبات للطلاب، مصيفًا أن امتحانات مقررات الكليات تبدأ من 27 فبراير وحتى الخميس 18 مارس.





وأضاف "زكى"، أنه بدءً من السبت 20 مارس تستكمال الامتحانات العملية والشفوية لتنتهى جميع أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الأول الخميس 25 مارس بجميع الكليات





وأشار إلى أنه تم الإعلان عن دليل الإجراءات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، والذى يشمل الإطار الزمنى لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، والضوابط والإجراءات الخاصة بوضع الإمتحانات وأعمال الكنترول والتصحيح، الضوابط والإجراءات الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين في اللجان الامتحانية، الضوابط والإجراءات الخاصة بالطالب والذى أعده قطاع التعليم والطلاب جامعة قناة السويس.







