ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق نويبع

الخميس 28/يناير/2021 - 12:24 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 أشخاص آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل على طريق "القنطرة _ نويبع" أمام قرية العبور دائرة مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

تم نقل جثة أحد المتوفين الى مشرحة مستشفى القنطرة شرق المركزى، بينما تم نقل جثة أخرى إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية الجامعى وتم نقل 5 مصابين الى ذات المستشفى لإسعافهم .

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العقيد فهمى عبدالصمد، مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل على طريق القنطرة نويبع أمام قرية العبور دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين واصابة 5 أخرين.

إنتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بــ 7 سيارات إسعاف، برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 أخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

تم نقل جثة أحد المتوفين إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق المركزى وتم نقل جثة أخرى إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، وتم نقل المصابين الى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب منتخب اليد

السيسي لـ منتخب اليد: تحية فخر وتقدير على الأداء المشرف أمام الدنمارك

بينهم خماسي الزمالك.. رسميًا زد أف سي يعلن عن ضمه للاعبين جدد

مصور يلتقط صورة لكائن غريب في المياه أثارت الجدل .. شاهد

مفاجأة .. رمضان صبحي يقترب من الرحيل عن بيراميدز

ليكيب الفرنسية: سانت إيتيان سينهي تعاقده مع مصطفى محمد غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في دقيقتين.. طريقة عمل البان كيك

بفستان لامع .. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ملك أحمد زاهر