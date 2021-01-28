مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق نويبع

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 أشخاص آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل على طريق "القنطرة _ نويبع" أمام قرية العبور دائرة مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.





تم نقل جثة أحد المتوفين الى مشرحة مستشفى القنطرة شرق المركزى، بينما تم نقل جثة أخرى إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية الجامعى وتم نقل 5 مصابين الى ذات المستشفى لإسعافهم .





تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العقيد فهمى عبدالصمد، مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل على طريق القنطرة نويبع أمام قرية العبور دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين واصابة 5 أخرين.





إنتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بــ 7 سيارات إسعاف، برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 أخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.





تم نقل جثة أحد المتوفين إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق المركزى وتم نقل جثة أخرى إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، وتم نقل المصابين الى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.





تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.