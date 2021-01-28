ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التخطيط القومي: حياة كريمة تحولت إلى مشروع قومي لتطوير الريف

الخميس 28/يناير/2021 - 07:43 م
تطوير قرى مصر
تطوير قرى مصر
Advertisements
إسراء صبري
قال عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط، إن حياة كريمة كانت في بدايتها مجرد مبادرة من قبل الرئيس السيسي لدعم وتطوير الريف، ولكن الآن أصبحت مشروعا كبيرا للقرى.

وتابع "الجوهري" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تشمل تطوير القرى الأكثر احتياجا، خاصة في الريف والقرى، متابعا: مع ردود الأفعال الإيجابية للمبادرة بدأ الرئيس السيسي في توسيع عملها لتشمل المراكز المتواجدة داخل المحافظات.

وأضاف، الرئيس السيسي أصدر مؤخرا قرارا بتحويل مبادرة "حياة كريمة" إلى مشروع قومي، معقبا: الدولة صرفت مايقارب من 515 مليار جنيه على مدار3 سنوات من أجل تغطية وتطوير الريف بالكامل.

وشدد على أن المبادرة تعمل على تطوير وتنمية الريف بشكل شامل، يضم الخدمات والمرافق الكاملة للمواطنين بالريف.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عضو بمعهد التخطيط القومي: صندوق تحيا مصر رأس الحربة في الاحتواء الاجتماعي.. فيديو

متحدث الرئاسة: توسيع مبادرة حياة كريمة لتشمل كل قرى مصر

متحدث الرئاسة: "حياة كريمة" تخدم الصعيد.. والإعلان عن قائمة القرى والمراكز قريبا

حياة كريمة: انطلاقة جديدة للمبادرة تستهدف كل قرى الريف المصري.. فيديو

كانت حالتنا وحشة وبقينا كويسين.. تفاصيل تطوير قرى العصافرة ضمن "حياة كريمة"

وزير الإسكان يترأس أول اجتماع للجنة متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. العمر الحقيقى لـ سمية الخشاب وعدد زيجاتها

فضل قراءة القرآن الكريم يوميا

نادية سليمان "أم التوائم الثمانية" تحتفل بعيد ميلادهم الـ12.. شاهد كيف أصبح شكلهم

3 أشياء ينصح بها العلماء لرفع المناعة والابتعاد عن كورونا.. تعرف عليها

ما يحدث غير أخلاقي.. مدرب صن داونز يهاجم موسيماني بسبب صفقة سيرينو

أوباما يسجل الهدف الثاني للزمالك فى مرمى المقاصة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. إطلالات نرمين الفقي تكشف أنوثتها ورقتها

حبوا تصحوا .. جمال شعبان : الحب يحميك من 3 أمراض خطيرة

تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك