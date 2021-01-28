التخطيط القومي: حياة كريمة تحولت إلى مشروع قومي لتطوير الريف

قال عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط، إن حياة كريمة كانت في بدايتها مجرد مبادرة من قبل الرئيس السيسي لدعم وتطوير الريف، ولكن الآن أصبحت مشروعا كبيرا للقرى.



وتابع "الجوهري" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تشمل تطوير القرى الأكثر احتياجا، خاصة في الريف والقرى، متابعا: مع ردود الأفعال الإيجابية للمبادرة بدأ الرئيس السيسي في توسيع عملها لتشمل المراكز المتواجدة داخل المحافظات.



وأضاف، الرئيس السيسي أصدر مؤخرا قرارا بتحويل مبادرة "حياة كريمة" إلى مشروع قومي، معقبا: الدولة صرفت مايقارب من 515 مليار جنيه على مدار3 سنوات من أجل تغطية وتطوير الريف بالكامل.



وشدد على أن المبادرة تعمل على تطوير وتنمية الريف بشكل شامل، يضم الخدمات والمرافق الكاملة للمواطنين بالريف.

