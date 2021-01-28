المريخ السوداني يعلن عبر صدى البلد تعيين نصر الدين النابي مدربا للفريق

كشف نادي المريخ السوداني بشكل رسمي عن اسم المدرب الجديد بعد إقالة الصربي ميودراج بيسيتش، بسبب عدم الاتفاق على بنود التعاقد.





وقال حسن يوسف جلي المدير التنفيذي للمريخ السوداني عبر صدى البلد: "التونسي نصر الدين النابي سيصل إلى السودان غدا لتدريب الفريق والاستعداد لخوض دوري الأبطال".









وعن نقل ملعب مباراة الأهلي عن السودان بسبب أحداث العام الماضي مع الهلال: "المباراة لن تخرج عن الخرطوم، الأهلي وسط أهله وناسه".





وتضم مجموعة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، كلا من الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا الكونغولي.

ومن المقرر أن يواجه المريخ السوداني نظيره الأهلي يوم 16 فبراير المقبل، في افتتاح مواجهاته في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.



