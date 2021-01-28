بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بـ فايد بالإسماعيلية

أصيب 10 اشخاص في تصادم سيارتين بوصلة ابو سلطان بمركز فايد محافظة الاسماعيلية.





تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الاسماعيلية، اخطارا يفيد إصابة ١٠ اشخاص في حادث تصادم سيارتين بوصلة ابو سلطان بمركز فايد، والدفع بسيارات اسعاف لنقلهم.





والمصابون هم: أحمد عمر علي، محمد احمد عمر، نجاح حمدان مبارك، بلال احمد عمر، ابراهيم عبد الفتاح محمد، وليد جمال عبد العظيم، محمد عبد المقصود، فارس وسيم محمد، سامح السالوسي.





واشارت المصادر الطبية الي تنوع الاصابات ما بين كسر مضاعف بالساعد الايمن واشتباه كسر وسحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسر بالعمود الفقري.





تم نقل المصابين الى مستشفي الصدر، لتلقي العلاج اللازم.