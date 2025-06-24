أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل العميد علي رضا لطفي، نائب رئيس جهاز استخبارات قوى الأمن الداخلي، في هجوم نُسب إلى إسرائيل، وذلك في تصعيد جديد للتوترات الأمنية في المنطقة.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن العميد لطفي، الذي شغل سابقاً منصب رئيس شرطة التحقيقات الجنائية في طهران الكبرى، لقي مصرعه إثر استهداف مباشر نفّذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، دون أن تحدد مكان الهجوم أو توقيته بدقة.

ويُعد مقتل لطفي ضربة أمنية بالغة، نظرًا لدوره البارز في البنية الاستخباراتية الإيرانية، ويأتي في ظل تصاعد المواجهة غير المباشرة بين إسرائيل وإيران، والتي شهدت خلال الأشهر الأخيرة تبادلًا للهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ بعيدة المدى، استهدفت مواقع استراتيجية للطرفين.

وفي تطور موازٍ، أفادت "تسنيم" أن جهاز استخبارات الحرس الثوري في محافظة هرمزغان تمكّن من اعتقال مواطن أجنبي يحمل جنسية أوروبية، بعد الاشتباه بقيامه بأنشطة تجسسية استهدفت مواقع عسكرية وأمنية حساسة داخل البلاد.

وذكرت العلاقات العامة في الحرس الثوري بالمحافظة أن المواطن الأوروبي دخل إلى إيران بغطاء "سائح"، وتنقّل بين عدد من المحافظات، بينها هرمزغان، حيث قام بجمع معلومات استخباراتية قبل أن يتم رصده وملاحقته واعتقاله.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاعتقال جاءت بعد مراقبة دقيقة لتحركات المتهم، في إطار جهود أجهزة الأمن الإيرانية للتصدي لمحاولات اختراق أجنبي تستهدف الأمن القومي الإيراني.

ولم تكشف السلطات بعد عن جنسية المتهم أو الجهة التي يُعتقد أنه يعمل لصالحها، فيما يُتوقع أن يُحال إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.