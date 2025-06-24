قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب نزل | والسبب الهدنة بين إيران وإسرائيل .. اعرف السعر كام
دوي انفجار في منطقة المزة بالعاصمة السورية
إذاعة جيش الاحتلال: إيران أطلقت 550 صاروخا باليستيا في الحرب
فوائد قراءة أذكار المساء يوميا.. 4 فضائل عظيمة أخبرنا عنها النبي
أمير قطر يدين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني القصف الذي تعرضت له قاعدة العديد
الخارجية الصينية: نأمل في وقف إطلاق نار حقيقي بين إيران وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران| هل يتم تنفيذ الهدنة أم تحدث مناوشات أخرى| محلل يوضح
مصر وإيران تؤكدان على احترام سيادة الدول العربية وترحبان باتفاق وقف إطلاق النار
تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد
آي صاغة : هدنة الكيان المحتل وإيران تضعف الطلب على الذهب
الرئيس الفرنسي يدعو العالم للعودة للدبلوماسية
الأوقاف تكرم إمام مسجد بالعريش لإنقاذه شخصا تعرض لغيبوبة سكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زينة عروسة في كواليس تصوير مسلسل ورد وشيكولاتة | صور

زينه
زينه
قسم الفن

بدأت الفنانة زينة اليوم الثلاثاء، تصوير أحدث أعمالها الفنية، مسلسل  "في رواية أحدهم - ورد وشيكولاتة" - الذي يجمعها بالنجم محمد فراج والمكوّن من 10 حلقات للعرض على منصة yango play في الربع الأخير من عام 2025، بعد الانتهاء من تصويره وتجهيزه للعرض.

مسلسل "في رواية أحدهم - ورد وشيكولاتة" مستوحى من قصة حقيقية شغلت الرأي العام فترة طويلة، ومن تأليف محمد رجاب وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويشارك في بطولة العمل إلى جانب زينة ومحمد فراج كل من: مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

وتتعاون زينة مع المخرج ماندو العدل، للمرة الرابعة بعدما قدمت معه فيلم "الكبار" عام 2010 الذي قامت ببطولته بمشاركة عمرو سعد، وكان التجربة الأولى لماندو فى الإخراج، وعادت زينة وتعاونت مع ماندو في مسلسل "لأعلى سعر" الذي قامت ببطولته بمشاركة نيللي كريم وأحمد فهمي في رمضان 2017 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وجددت زينة تعاونها مع ماندو في فيلم "بنات الباشا" المنتظر عرضه قريباً.

فيلم "بنات الباشا" تم الانتهاء من تصويره العام الماضى ومرشح للعرض في سبتمبر المقبل، ويشارك في  بطولة الفيلم إلى جانب زينة كلُ من: صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماند والعدل.

يذكر أن زينة قاربت على الانتهاء من تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "الشيطان شاطر" الذي يجمعها بـ أحمد عيد، ويشارك في بطولته محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، ياسر الطوبجي وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أيمن يوسف، وتظهر زينة خلاله بدور مذيعة تليفزيونية شهيرة.

زينه ورد وشيكولاته العدل جروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لإحدى الحفيدات

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض

نقيب التمريض تعلن انتهاء أزمة البكالوريوس التقني

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

حزمة إجراءات عاجلة لتحديث البنية التحتية..محافظ الجيزة يبحث موقف المرافق بالمنطقة الصناعية بأبو رواش

تمثال مجدي يعقوب

تمثال طبيب القلوب.. عصام درويش يكشف كواليس تجسيد سيرة السير مجدي يعقوب في عمل نحتي خالد |حوار

إيران وأمريكا

هل انتهت حرب الـ 12 يومًا بين إيران وإسرائيل؟

بالصور

زينة عروسة في كواليس تصوير مسلسل ورد وشيكولاتة | صور

زينه
زينه
زينه

سبب خفي وراء فشل أغلب الأنظمة الغذائية .. لن تتوقعه

أسباب الشعور بالملل الغذائي أثناء الحمية
أسباب الشعور بالملل الغذائي أثناء الحمية
أسباب الشعور بالملل الغذائي أثناء الحمية

تناول الفلفل الألوان يوميًا .. سر الصحة والشباب في خضار واحد

فوائد تناول الفلفل الألوان
فوائد تناول الفلفل الألوان
فوائد تناول الفلفل الألوان

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي
لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي
لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

فيديو

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

محمد الريفي وعمر كروان

محمد الريفي يطرح أحدث أغانيه "حقودي" بمشاركة عمر كروان

إصابة نيللي كريم بورم كبير

نيللي كريم: حلم أنقذني من ورم خطير وتشخيص طبي خاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد