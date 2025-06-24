حنان مطاوع تتألق بإطلالة كاجوال وتخطف الأنظار في ظهور جديد

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة خطفت أنظار المتابعين.

وتميزت إطلالة حنان بالبساطة والنعومة، حيث ارتدت ملابس كاجوال مريحة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة أبرزت ملامحها الطبيعية، مع مكياج ناعم أضفى على مظهرها لمسة أنثوية راقية.

لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين أشادوا بجمالها الطبيعي واختياراتها الأنيقة التي تعكس ذوقها الرفيع، مؤكدين أنها واحدة من النجمات اللاتي يجمعن بين الموهبة والرقي في الحضور.

يُذكر أن حنان مطاوع تواصل التحضير لأعمالها الفنية المقبلة، وسط إشادة مستمرة من الجمهور والنقاد بأدائها المميز وتنوع أدوارها في الدراما والسينما.