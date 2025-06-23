بشعر كيرلي.. حنان مطاوع تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.



وظهرت حنان مطاوع ، بإطلالة شبابية مختلفة مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، كما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

كما اختارت حنان مطاوع، أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ومن الناحية الجمالية تعتمد حنان مطاوع، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاة باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.