ده بجد لـ حميد الشاعري تتخطى مليون مشاهدة في 5 أيام

حققت أغنية "ده بجد" للنجم حميد الشاعري نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر قناة "روتانا" الرسمية على موقع يوتيوب، إذ تخطت حاجز المليون مشاهدة بعد خمسة أيام من طرحها، و حافظت على التقدم في قائمة ترند اليوتيوب، لتؤكد تواجد الكابو القوية في ساحة الأغنية العربية.

وتُعد الأغنية أول تعاون يجمع بين الشاعري وشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" بعد سنوات من الغياب، وجاءت بمثابة مفاجأة سارة لجمهوره، حيث جمعت بين الطابع الرومانسي والإيقاع المبهج، واحتفظت بروح التسعينيات التي لطالما ميزت أعمال الشاعري، لكن بصياغة معاصرة.

الأغنية من كلمات الشاعر السيد علي، ألحان أحمد يوسف، توزيع مؤمن ياسر، وميكس وماستر وإشراف فني لحميد الشاعري نفسه، الذي وضع لمساته الخاصة على كل تفاصيل العمل.

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها:

ده بجد... ولا بيتهيألي... أشوفك هنا قدامي

معقول... يتحقق اللي في بالي ده انت... ولا صورة في خيالي

وقد لاقت "ده بجد" تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الجمهور عن إعجابهم بكلمات الأغنية ولمسات الشاعري المميزة، كما شارك العديد من الفنانين والإعلاميين منشورات داعمة للأغنية، مما ساهم في زيادة انتشارها.

حفلات مرتقبة ونشاط فني مكثف

يُذكر أن الشاعري يستعد لإحياء حفل كبير يوم 11 يوليو المقبل في المسرح الروماني بمارينا، ضمن مهرجان "اختارنا لك – صيف 2025"، بمشاركة نخبة من نجوم التسعينيات، على رأسهم هشام عباس، محمد فؤاد، وإيهاب توفيق، في حفل من تنظيم المنتج وليد منصور وشركته Talent WM.

كما يواصل الكابو تسجيل عدد من الأعمال الغنائية الجديدة، استعدادًا لطرحها تباعًا خلال الموسم الصيفي، في إطار حالة من النشاط الفني المكثف الذي يشهده في الفترة الأخيرة.