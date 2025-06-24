شاهد تصرفًا غير متوقع من طليق آيتن عامر بعد شائعة زواجها

نشر محمد عز العرب طليق الفنانة ايتن عامر صور تجمعه مع زوجته السابقة ، واولاده عبر حسابه الشخص انستجرام.

وعلق قائلا :" وجود الأب والأم في حياة أولادهم مهم حتى لو الطريق اختلف ، المهم إن الأولاد يفضلوا دايمًا مرتاحين و مبسوطين ، عشان راحة ولادنا وسعادتهم اهم من اى حاجة

ويارب نفضل دايما فى سلام ووفاق♥️ ".

نفت الفنانة آيتن عامر خبر زواجها الذي تم تداوله على السوشيال ميديا الايام الماضية.

وكتبت آيتن عامر خلال ستوري علي الانستجرام " تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً اخبارا غير دقيقة تتعلق بي وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره غير صحيح لا يمت للواقع بصلة.

و أضافت أيتن عامر " أدعو وسائل الإعلام الي تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار، احتراما للأخلاقيات المهنية ولحقوق الافراد.

يذكر أن تألقت الفنانة آيتن عامر، في مسلسل “الحلانجي”، والذي عرض خلال شهر رمضان 2025

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: أيتن عامر، محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري.