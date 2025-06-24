محمد الريفي يطرح أحدث أغانيه "حقودي" بمشاركة عمر كروان

طرح الفنان محمد الريفي أحدث أغانيه بعنوان “حقودي” رفقة المطرب عمر كروان والأغنية من توزيع زيزو فاروق.

وكان احدث اغاني محمد الريفى هى أغنية "بعت اللى شاريك" وهى من كلمات والحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري واخراج أشرف رمضان.

محمد الريفي يتحدث عن أغنية هيجنني

وكان أكد الفنان المغربي محمد الريفي، أن أغنية "هيجننّي"، من أفضل الأغاني التي طرحها خلال مشواره الفني، ومازالت تتصدر التريند ومنصات الإستماع حتى الآن، على الرغم من طرحها منذ 9 سنوات.

وكشف محمد الريفي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن ثاني أفضل أغنية قدمها هي "بعت اللي شاريك"، قائلاً: "حقيقي العمل الأخير مشرف جدًا، مبسوط به جدًا، وتصدرت التريند في مصر والسعودية، وكل الناس بتشغلها في المغرب".

وأضاف محمد الريفي، قائلاً: "أغنية هيجنني مش عايزة تموت، 9 سنين ودائمًا الأغاني الحلوة بتستمر زي أغاني شيرين عبد الوهاب، وعمرو دياب وتامر حسني وفضل شاكر، لهم أغاني تم طرحها منذ 20 سنة ومازلنا بنسمعها حتى اليوم.