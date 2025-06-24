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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإيكاو : أداء المراقبة الجوية المصرية في الأزمة الراهنة يحتذى

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

قام الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، يرافقه محمد أبو بكر فارع، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) لمنطقة الشرق الأوسط، بزيارة ميدانية إلى مركز القاهرة للملاحة الجوية التابع للشركة الوطنية لخدمات الملاحة، وذلك بحضور المهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والكابتن إيهاب محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وعدد من قيادات الشركة.

يأتي ذلك في ضوء المستجدات الإقليمية والتحديات التشغيلية الغير المسبوقة التي يشهدها المجال الجوي المصري في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء ما شهدته الأيام الماضية من  تحويل مسارات العديد من الطائرات إلى المجال الجوي المصري، نتيجة  إغلاق عدد من المجالات الجوية لبعض من دول الجوار، الأمر الذي فرض تحديات تشغيلية كبيرة ، تعاملت معها فرق المراقبة الجوية المصرية باحترافية عاليه ، وبمعدل تجاوز ١٥٠٠ طائرة يوميًا.

وخلال الزيارة، أشاد الدكتور سامح الحفني بالمستوى الاحترافي الرفيع الذي ظهرت به كوادر المراقبة الجوية المصرية وجميع القائمين على سلامة المجال الجوى خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل كثافة الحركة الجوية الناتجة عن إغلاق عدد من المجالات الجوية المجاورة، قائلًا: "رجال المراقبة الجوية في مصر أظهروا معدنًا أصيلًا وكفاءة مشرفة نفتخر بها جميعًا، فهم ركيزة أساسية من ركائز السلامة الجوية فى مصر .

وأكد الحفني على أن هذا الأداء الاستثنائي لم يكن ليتحقق دون تضافر الجهود وروح المسؤولية التي  يتحلى بها كل فرد من أفراد منظومة الملاحه الجويه سواء من   ضباط المراقبة الجوية و قطاع معلومات الطيران وهندسة النظم والتشغيل والصيانة وضباط الإتصالات، مشددًا على أن " الأمانة الملقاة على عاتقهم في إدارة سماء الوطن لا تعرف التهاون، وأن رجال المراقبة الجوية المصرية سيظلون دومًا في قلب المشهد، صناعًا للأمان من خلف أجهزه الرادار".

ومن جانبه، أعرب محمد أبو بكر فارع عن بالغ  شكره وتقديره للدور الحيوى الذى قام به رجال المراقبة الجوية في إدارة الملاحة الجوية إقليميًا ودوليًا، مشيدا بجهودهم وحرفيتهم العالية ومؤكدًا أن الأداء المصري خلال الأزمة الراهنة يُعد مثالًا يُحتذى به في التخطيط التشغيلي والاستجابة السريعة للأزمات.

وقال فارع: ما شاهدناه فى مركز القاهرة للملاحة الجوية  يعكس تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية واعتمادًا على تقنيات متقدمة، الأمر الذي يُجسّد المستوى الفني والتنظيمي الرفيع الذي بلغته مصر في هذا المجال؛ وقد أثبتت الكوادر المصرية قدرتها على استيعاب حجم غير مسبوق من الضغط في الحركة الجوية والتعامل معه بكفاءة عالية وانسيابية لافتة، وهو ما يجسد روح الفريق والاحترافية والدقة التي يتحلى بها العاملون، والتزامهم الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة الدولية.

وزير الطيران وزارة الطيران المدني الطيران

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