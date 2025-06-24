سعر الدولار في البنوك اليوم 24-6-2025

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه مقدار 63 قرشا في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24-6-2025 علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50 جنيها للشراء و 50.1 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري

ووصل أقل سعر سجله الدولار نحو 49.9 جنيها للشراء و50 جنيها للبيع في بنكي " المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.92 جنيها للشراء و 50.02 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.98 جنيها للشراء و 50.12 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.94 جنيها للشراء و 50.04 جنيها للبيع في بيت التمويل الكويتي.

سعر البنوك

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك مقابل الجنيه نحو 50 جنيها للشراء و 50.1 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، ابوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، نكست، ابوظبي الاول،HSB، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، القاهرة، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، البركة، الأهلي الكويتي،البركة، العربي الافريقي الدولي،فيصل الاسلامي، سايب".

أعلي سعر

بلغ اعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و 50.73 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.