الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

أكدت الفنانة سلوى محمد، أن الفنان ليس قدوة والفن مش رسالة، مشيرة إلى أنه أي فنان يقدم دورا لا يمكن أن يكون قدوة، فأنا كممثلة أؤدي دوري كما يجب أن يكون، وأنا مش قدوة.

وقالت سلوى محمد، خلال لقاء لها لبرنامج واحد من الناس، عبر فضائية الحياة، أن الفن يقدم الجمال والإنسانيات والعواطف النبيلة، مؤكدة أن السينما المصرية هي سينما نظيفة، وخلال السنوات الأخيرة كان لا يوجد مشاهد إغراء.

وتابعت الفنانة سلوى محمد، أنه أنا سعيدة بوجود تشابه بيني وبين الملكة اخناتون، ولو عرض عليا دور للملكة حتشبسوت سأقوم برفضه، بسبب عامل السن.