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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجان خاصة| متحدث التعليم يكشف تفاصيل قرار جديد بشأن الغشاشين بلجان الثانوية العامة

شادي زلطة
شادي زلطة
ياسمين بدوي

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل قرار جديد أصدره وزير التربية والتعليم اليوم بشأن التعامل مع الغشاشين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، تحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء أي من امتحانات الثانوية العامة 2025 ، إلى لجنة خاصة لاستكمال  امتحانات الثانوية العامة 2025 بها وذلك بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة ضده

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، أنه في الأعوام الماضية في امتحانات الثانوية العامة ، كان الاجراء المعتاد الذي يتم اتخاذه ضد الطالب الغشاش  ، هو تحريز وسيلة الغش وإلغاء امتحان الطالب ثم يتم ارسال أوراق محضر الغش الذي تم عمله للطالب للشئون القانونية في الوزارة لإصدار تقرير بشأنه ثم يتم إبلاغ الكنترول .

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه من المتعارف عليه أن عقوبات الطالب الغشاش في امتحانات الثانوية العامة ، تتدرج بين الحرمان من الامتحان في المادة ، او الحرمان من جميع الامتحانات في العام الحالي ، او الحرمان من الامتحانات لمدة عامين

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن قرار تحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء أي من امتحانات الثانوية العامة 2025 ، إلى لجنة خاصة ، يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. موعد الامتحان التالي 

جدير بالذكر أنه ، بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)

 بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظام القديم) غداً الأربعاء الموافق 25/ 6/ 2025 امتحان مادة الفلسفة في الفترة الأولى، وامتحان مادة المنطق في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) يوم الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)

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