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فن

محمد نجاتي يعلق على أزمة صور محمد رمضان مع الإسرائيليين.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:53 ص
محمد نجاتي
محمد نجاتي
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شروق ابراهيم - عدسة نور المصري
علق الفنان محمد نجاتي على أزمة الفنان محمد رمضان الأخيرة مشيرا إلى أنه من الصعب على الفنان معرفة جنسية معجبيه قبل التقاط صور تذكارية معهم.

وأضاف محمد نجاتي خلال ندوة في صدى البلد :" انا بتصور مع الناس ولا يخصني دينه او هوايته وان كان محمد رمضان لم يعلم من الأساس جنسية هؤلاء فلا يوجد عتاب عليه".

وتحدث محمد نجاتي عن سبب هجوم الجمهور على نجوم الفن على السوشيال ميديا قائلا: "الفنان مشارك في حملة الهجوم علي نفسه، والجمهور ينتقده نتيجة قيام بعض الفنانين باستعراض ما يمتلكون من سيارات ومنازل والجمهور له حق يزعل وفي بعض الأحيان يشعر بالاستفزاز".

وأضاف نجاتي، تعليقا على نشر محمد رمضان وياسمين صبري وغيرهما صور ممتلكاتهما: "الاستعراض المبالغ فيه للمملتكات يصنع فجوة بين الفنان وجمهوره ، لأن المشاهد يريد أن يشعر أن فنانه المفضل يشبهه، وبمجرد شعور الجمهور أن الفنان لا يشبه ثقافته وبيئته تبدأ حملات الانتقادات والهجوم". 


وتابع: "لكي تصل إلى قلب الجمهور من الأفضل تقديم أعمال فنية تظل محفورة في ذاكرتهم، وليس بمملتكاتك الشخصية، وهذا ما فعله عظماء الفن رغم أنهم يمتكلون ثروات هائلة إلا أنهم لم يفتخروا بذلك أمام الناس بل كانوا يراعون شعورهم".
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