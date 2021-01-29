أم الإندومي.. وفاة الإندونيسية مبتكرة نكهات الشعرية سريعة التحضير

بعد سنوات من النجاح التي حققتها الشعرية سريعة التحضير، توفيت السيدة التي توصلت إلى تحديد نكهة (مي جورينج) للشركة الشهيرة للشعرية سريعة التحضير إندومي، عن عمر يناهز 59 عاما.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تم تكريم نونوك نوريني ، التي عملت كمدير تطوير النكهات في العلامة التجارية الإندونيسية الشهيرة لمدة 30 عامًا تقريبًا، وشكرها الكثيرون على "إرثها"، ووصفها أحدهم بأنها "بطلة لا ترتدي خوذة".





وأصبحت إندومي كلمة مرادفة للشعرية والمكرونة سريعة التحضير في إندونيسيا، وتخطت شهرتها حدود إندونيسيا محققة نجاحا عالمية، حيث وجدت شعبية ليس فقط في جنوب شرق آسيا ولكن أيضًا في أستراليا ونيجيريا وعدة بلاد في أفريقيا.





ومع ذلك ، على الرغم من أن العلامة التجارية تقدم الآن عشرات النكهات، إلا أن نكهة "مي جورينج" أو نكهة المكرونة المقلية ظلت دائمًا الأكثر شهرة.





وبعد وفاتها ظهر الأربعاء الماضي، أطلق عليها أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لقب "أم إندومي"، ولم يتضح سبب وفاتها رغم أن متحدثا باسمها قال إنها "عادت بسلام إلى الله".





ووفقا لموقع الشركة، فقد أطلقت أول مكرونة سريعة التحضير في عام 1971 وكانت بنكهة الدجاج، وفي عام 1982، أطلقت نكهة "مي جورينج"، أول نوع من المعكرونة الجافة مستوحى من طبق المكرونة الإندونيسي المقلية.