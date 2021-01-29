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رياضة

للوصول للمربع الذهبي.. المصري يسعى للفوز على فريق الإنتاج الحربي بالدوري

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:48 ص
المصري
المصري
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عبدالله هشام
يواجه فريق الإنتاج الحربي منافسه المصري البورسعيدي اليوم علي ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز . 

ويحاول فريق الإنتاج الحربي بقيادة حمادة صدقي تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد الخسارة أمام فريق طلائع الجيش بثلاثية دون رد في الجولة السابقة. 

ويدخل فريق المصري البورسعيدي المباراة بطموحات عالية لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للدخول في المنافسة على حصد مركز في المربع الذهبي للبطولة. 

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة جمعهم ثلاث انتصارات وأربعة تعادلات وخسارة وحيدة ، بينما جاء فريق الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر "الأخير" برصيد 5 نقاط .
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