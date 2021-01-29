حقيقة حذف مواطنين من منظومة التموين.. الحكومة تنفي والوزير يطمئن المستفيدين

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وذلك بعد تواصله مع وزارة التموين، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة على استمرار مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم.

كما شددت الوزارة على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقًا لمعايير محددة ودقيقة، وأن ما تم حذفة هو غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وقد تم توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، وكذلك 64 مليون مواطن يستفيدون من المقررات التموينية.

وفي جلسة النواب 18 يناير، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن وزارة التموين مش بطاقة تموينية، حيث تعد البطاقة جزءا من الخدمات التي تقدمها الوزارة.





وأضاف الوزير: "أؤكد للمجلس أنه منذ يناير 2020 أصبح لدينا قاعدة بيانات سليمة لا يوجد فيها رقم قومي أو اسم خطأ أو تكرار أو عنوان غير معروف، كل أصحاب البطاقات موجودة فيها.. بعض الناس تعتقد أننا خفضنا عدد المستفيدين، والحقيقة أن العدد لم يقل، إنما تم حذف من كانوا خطأ".





وأوضح: "كان لدينا 68 مليون مستفيد في التموين أصبحوا الآن 64 مليونا، و81 مليون مواطن في منظومة الخبز أصبحوا 71 مليونا، ومن تم حذفهم كانوا أرقاما مكررة، وفتحنا التظلمات ومعظم من عدل بياناته عاد مرة أخرى، وأصبحنا نغطى 70% خبز بـ5 قروش و64% تموين والأطفال أقل من 10 سنوات أي أن 85% من المجتمع تم تغطيتهم".



